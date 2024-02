Disclosure: „You & Me – Rivo Remix“

Der französische DJ und Produzent Rivo knöpfte sich einen Klub-Klassiker vor, „You & Me“ von Disclosure. Bis heute wurde das 2013 erstmals veröffentlichte Lied über 960 Millionen Mal gestreamt.

Disclosure, das ist das Brüderpaar Howard und Guy Lawrence aus dem Städtchen Reigate im Süden Englands. Als House-Dub-DJ-Duo Disclosure sind sie seit 2010 erfolgreich, vor allem in den Klubs zünden ihre Tracks wie „F for You (Remix)“ (mit Mary J. Blige), „Talk“ und auch der Remix zum Welthit „Unholy“ (von Sam Smith).