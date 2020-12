Dua Lipa live und daheim

× Erweitern Foto: Warner Music Dua Lipa

Dua Lipa Und pflegen tut sie sich auch gerne! Foto: www.instagram.com/dualipa

Nur wenige Künstlerinnen schaffen es so spielerisch den Spagat zwischen Pop, High Energy, House und auch mal Eurodance hinzubekommen, wie Dua Lipa. Und jetzt beglückt sie uns auch noch mit einem Streaming-Konzert.

„Für mich ist Social Media eine tolle Möglichkeit, um mit meinen Fans in Verbindung zu treten. Auf Twitter kommuniziere ich sehr persönlich mit ihnen und ich liebe es, neue Fotos auf Instagram hochzuladen. Ich bin damit aufgewachsen und das Posten fühlt sich für mich ganz natürlich an“ Dua Lipa im Interview mit der VOGUE

Am 22. Dezember soll es soweit sein, die Sängerin, die seit 2015 Hits wie „Break My Heart“, „Scared to Be Lonely“ und „One Kiss (mit Calvin Harris)“ landet, wird bei der Musik-Plattform Pandora live loslegen. Hier geht es zur Veranstaltungsseite: pandoralivefeaturingdualipa.splashthat.com

Funfact: Ihr Lieblingslied als Kind war „We're Going to Ibiza“ von den Vengaboys