Duke Dumont „Duality“

Duke Dumont

Der 1982 geborene Brite präsentiert diesen Frühling sein Debütalbum, Mitte April soll es soweit sein. Einen Namen hat sich der Bartmann als DJ und Producer in der Deep-House-, Techno- und UK-Garage-Szene gemacht, vor allem in seiner Heimat hat er mit Tracks wie „I Got U (feat. Jax Jones)“ und „Won’t Look Back“ großen Erfolg.

Unser Anspieltipp ist „Love Song“ – perfektes (etwas melancholisches) Deep House in dieser düsteren Zeit. Geigen, emotionale Soul-Samples („I Love You/I’m Glad Baby“) und ein treibender Beat, der sich harmonisch mit der Bass Drum und den Synthesizern zu einem dramatischen Ganzen verbindet. Musik wie ein etwas tragischer Kinofilm.