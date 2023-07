Eine traumhafte Reise

× Erweitern Foto: M. Rädel Schwarzwald, Natur, Achtsamkeit

Drei Lieder, die in der Sekunde, in der sie beginnen, dafür sorgen, dass du zur Ruhe kommst. Womöglich wecken sie Lust auf Yoga oder einen Waldspaziergang.

Auf jeden Fall ist die Musik, die Softwaver aka Producer und Komponist Alex Houser aus Berlin auf der Mini-EP „Retrospective“ versammelt melodiöse Entschleunigung pur.

Verträumte Harmonien, eingewobene Samples, hier und da eine kleine Prise Elektro und (wenn überhaupt) ein sanfter Beat. „The Underworld“, „Silent Room“ und „View Into the Distance“ sind softer Genuss beim Hören im oft hektischen Alltag zwischen Meetings, Straßenbahn und Einkaufszentrum. Die Ambient-Chill-out-EP soll am 28. Juli beim Musiklabel SINE aus Villingen-Schwenningen im Schwarzwald erscheinen. Die Musik sei „inspiriert von den Lebensereignissen der letzten Jahre von Softwaver, dem Abschied von geliebten Menschen und der Geburt seiner Kinder – all das hat Alex in seinen neuen Stücken verarbeitet und die Seele mit Klängen verschmelzen lassen.“ Intime Musik, sinnlich Klänge. Entspannend.