Eric Kupper & Diana Ross: Klubmusik

Eric Kupper & Diana Ross

76 Jahre jung, glückliche Mutter und Oma und vor allem immer noch eine Sängerin, die liebt, was sie tut. So überließ es Diana auch keinem Promoter oder Label, allein zu entscheiden, von wem und wie Hand an einige ihrer Klassiker gelegt wird.

Foto: Motown Records Diana Ross 1976

Sie entschied sich für Eric Kupper, einem DER DJs und Remixer der USA (mit französischen Wurzeln). Seit 1986 ist der Klubmusiker schon erfolgreich im Geschäft, versorgte Größen wie Cher, Alicia Keys, Depeche Mode, Kylie Minogue und Donna Summer mit den Sounds der Nacht.

Das auf Vinyl und CD erschienene Album „SUPERTONIC mixes“ von Diana Ross enttäuscht dann auch keine Minute lang. Nummer-eins-Hits wie „Touch Me in the Morning“ (1973) oder „Upside Down“ (1980) und „Love Hangover“ (1976) wurden behutsam auseinandergenommen und kreativ neu zusammengesetzt. Unsere Anspieltipps sind die eben genannten Lieder und „It's My House“ (Platz 1 der US Dance Club Songs 1979). Damals wie heute erlauben House und Disco dem Hörer, der mitunter anstrengenden Welt zu entfliehen. Eskapismus muss manchmal sein – Disco hilft.

www.facebook.com/DianaRoss