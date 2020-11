Ausgezeichnet: Felix Jaehn

× Erweitern Fotos: www.facebook.com/FelixJaehnMusic Felix Jaehn

Foto: M. Bohle Felix Jaehn

Wir gratulieren einem der erfolgreichsten queeren DJs und Producern der letzten Jahre zur Auszeichnung als „Bester Dance Act“.

Seit seinem Überraschungshit 2014 „Cheerleader“ ist der 1994 Geborene dick im Musikgeschäft. Hits wie „Ain’t Nobody (Loves Me Better)“ zusammen mit Jasmine Thompson, „Stimme“ (mit Mark Forster), „Love on Myself“ und „Bonfire“ (mit ALMA) wurden zu Hymnen der Community, sein Coming-out hatte er 2018.

Jasmine Thompson, www.facebook.com/TantrumJas Jasmine Thompson sang einen seiner größten Hits

„Gerade erst habe ich die 1Live Krone als Bester Dance Act gewonnen. Ich bin super glücklich und dankbar, dass ich eine so tolle Fanbase habe. Ich bin dankbar für den enormen Radio- und Streaming-Support, der mein Dasein als Künstler sichert. Eigentlich spiele ich jedes Jahr unglaublich viele Shows, vor allem hier in Deutschland. Dieses Jahr ist das leider wegen der Corona-Pandemie so gut wie alles flachgefallen“, freute sich Felix, der dann aber auch ernste Töne anschlug: „Die Veranstaltungsbranche hat seit dem Corona-Lockdown ein riesiges Problem. Viele haben gerade keine Arbeit und wann wieder Veranstaltungen stattfinden dürfen, wissen wir auch nicht. Ob Bühnenbauer, Tourmanager, Tontechniker, Künstler, Veranstalter… Es sind viele in der Branche betroffen. Es sind viele Freunde von mir, viele Kreative und Kunstschaffende, viele, die im Hintergrund alles Regeln. Kurz: Viele tolle Menschen mit meiner Meinung nach super relevanten Jobs und Skills brauchen jetzt unsere Hilfe.“

Hier kann man helfen: Spendenaktion auf BetterPlace.org

Gut zu wissen: Am 11. Dezember erscheint seine neue Single „I Just Wanna“ – zusammen mit der schottischen Sängerin Bow Anderson.