Françoise Cactus ist verstorben

× Erweitern Foto: Paul Cabine Stereo Total Brezel Göring und Françoise Cactus waren das Duo Stereo Total

Was für eine traurige Nachricht: Die queere Sängerin Françoise Cactus (1964 – 2021) ist leider verstorben. Die Welt ist um einen kreativen Kopf und eine wunderbare Queer ärmer.

Foto: Paul Cabine Stereo Total Queerer Elektro-Punk, das war Stereo Total

„Ich bin eine Sprachkünstlerin, die den Humor in Kauf nimmt“, soll die Sängerin Françoise Cactus mal über ihre Texte gesagt haben, Lyric über Sex, Persönlichkeitsdefizite durch Drogenmissbrauch, Selbstmord und seelische Qualen zum einst avantgardistsischen Elektro-Beat.

Nicht nur in der Berliner Community gaben ihre Werke Lebensfreude und Denkanstöße, beschallten so manche queere Party und ließen das Leben in harten Zeiten ein bisschen lebenswerter werden. Wir werden dich vermissen! Unsere Gedanken sind bei ihren Freunden und der Familie. Danke für alles, Françoise Cactus.

www.stereototal.de

× In tiefer Trauer um Françoise Cactus! pic.twitter.com/oOEUtLxOSv — Beatsteaks (@beatsteaks) February 17, 2021