Jan Blomqvist & Rodriguez Jr. : „Destination Lost“

Warum nicht mal Rave, Dance und Lagerfeuer-Pop zusammenbringen? Dabei kann bester EDM-Pop entstehen!

Hier hat es geklappt. „Destination Lost“ von Jan Blomqvist (Wahl-Berliner Ibiza-Größe aus Niedersachsen und Ex-Punk) und Rodriguez Jr. (aka House-Producer Olivier Mateu aus Frankreich) ist eine coole Nummer, die schnell ins Ohr geht. Was das Lied so besonders macht, ist, dass beide beteiligten Musiker die „Leidenschaft für emotionale, tiefgründige und melodische Musik“ teilen. Das Stück ist zudem „die allererste Veröffentlichung auf Jan Blomqvists frisch gestartetem eigenen Label Disconnected“, wie via E-Mail verraten wird. Hör mal rein: