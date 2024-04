Janet Jackson: „Together Again Tour“

Expand Foto: www.janetjackson.com Janet Jackson Bald hat sie Geburtstag! Am 16. Mai kann gratuliert werden

Sie ist wieder da, sie will es wieder wissen! Die US-Sängerin Janet Jackson kommt mit ihrer aktuellen Tournee auch nach Europa. Ab dem 3. Mai kann #mensch dafür die Tickets kaufen.

Die Tour soll unter anderem in München (5. Oktober), Köln (6. Oktober) und Berlin (8. Oktober) musikalische Station machen. Die „Together Again Tour“ feiere die Karriere der Musikerin, deren erstes Album 1982 erschien.

Doch erst 1986 gelang der große weltweite Durchbruch mit dem legendären Werk „Control“, das Hits wie „What Have You Done for Me Lately“ und „Nasty“ beinhaltet. Inzwischen ist die kleine Schwester von Michael Jackson ist schon längst aus dem großen Schatten der Familie rausgetanzt und eine erfolgreiche Sängerin, in den 1970er- und 1980er-Jahren war sie auch als Schauspielerin bekannt. Die 1966 geborene Popperin landet seit den 1980ern immer wieder Erfolge, etwa „Miss You Much“, „Together Again“, „Escapade“, „That’s the Way Love Goes“, „Whoops Now“ und „All for You“ wurden zu Welthits. Wir freuen uns, all die Hits auf der Tour zu hören! www.janetjackson.com