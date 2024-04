Kasper Bjørke erfreut mit „Puzzles“

× Erweitern Foto: M. Rädel

Expand Foto: @kasperbjorke Seit 2007 gehört Kasper Bjørke fest zur Avantgarde-Klubmusik-Community, zuvor schon seit den 1990ern als Teil von Filur. Sei es als Producer eigener Musik oder als Musikmischer in Klubs wie dem Berghain in Berlin. Geboren wurde der Däne 1975 in Kopenhagen.

Schon das erste Lied schäumt nur so über vor Lebensfreude. „Corridor of Dreams“, eine Zusammenarbeit mit Sísý Ey, Systur und Oilly Wallace ist eine discoide Frühlingshymne, die #mensch so schnell nicht mehr aus dem Kopf bekommt.

Ohnehin: Hier ist Disco angesagt! Aber die coole Variante. Flöten, Streicher, Bass Drums und ungewöhnliche Sound-, Klang und Melodie-Ideen. „Ugle (Drømmen Om Møn) feat. Oilly Wallace“ zum Beispiel ist so ungewöhnlich, wie verspielt, wie positiv.

Der DJ, Plattenproduzent und Remixer aus Kopenhagen beweist ein sehr sicheres Händchen in Sachen Produktion und besten Geschmack. Musik, die Lebensmut gibt und schnell entspannt, wenn Kriegs-News und Kostenexplosionen das Leben bitter zu machen drohen. Hier hilft Disco. Und eben Kasper Bjørkes Album „Puzzles“, das am 5. April auf Vinyl und natürlich auch digital erscheinen wird. Unsere Anspieltipps sind neben den bereits erwähnten Liedern auch das an Patrick Cowley und Giorgio Moroder erinnernde „I Was There“, das vor allem laut oder über Kopfhörer seine ganze vielschichtige Pracht entfaltet. Kasper Bjørke selbst sieht in seiner neuen Musik auch eine Hommage an das New York der 2000er, als das bis heute andauernde Disco-Revival für Spaß und Tanz sorgte. Das Album erscheint beim Hamburger Label hfn music.