Kesha: Doppel-Single und Album!

× Erweitern Foto: Sony Music Die neuen Lieder „Eat the Acid“ und „Fine Line“ erscheinen heute

Das neue Album beschäftigt sich mit ihren dunklen Zeiten

Nur wenige Sängerin haben mit so jungen Jahren schon eine so große Karriere gehabt, mussten so viel erdulden und konnten sich erfolgreich zurückkämpfen. Keshas Geschichte macht Mut.

Über die Inspiration zum thematisch ernsten, auch von Elektro beeinflussten Album „Gag Order“, das am 19. Mai erscheinen soll, verrät Kesha schriftlich auf www.nylon.com:

„Ohne die Dunkelheit gibt es kein Licht. Also überlasse ich meiner Dunkelheit das Licht. Ich kann die Wahrheit nicht bekämpfen. Das Leben ist schwierig und schmerzhaft. Das ist es für jeden. Eine Künstler*in existiert nicht, um andere glücklich zu machen. Ich glaube, eine Künstler*in gibt den Gefühlen, die wir alle haben, eine Stimme, eine Bewegung, eine Farbe. Den guten Emotionen und den unkontrollierbaren, verdammt miserablen.“

„Gag Order“ ist ein sehr persönliches Werk, starke Texte und unterstützender Elektro, der etwas an Mirwais und Madonna („Die Another Day“ ...) erinnert. Über Kesha: „Ich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt jemals wieder Musik machen würde. Ich musste mich erst wieder daran erinnern, ein Mensch zu sein.“ – Jahrelange Prozesse mit der Plattenfirma und gegen ihren womöglich sexuell übergriffigen Ex-Produzenten: Die Künstlerin hat viel durchgemacht. Trotzdem ist Kesha bis heute ganz vorne mit dabei in der Musikwelt. Geboren wurde Kesha am 1. März 1987, Hits wie „Tik Tok“, „We R Who We R“, „Good Old Days“ (mit Macklemore), „Your Love Is My Drug“, „Raising Hell“ und „Die Young“ gehören zur queeren Szene. www.instagram.com/iiswhoiis, www.facebook.com/kesha

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu