Kim Wilde: „Closer“ kommt

× Erweitern Foto: N. Georgiew Kim Wilde

Die UFO-begeisterte Sängerin Kim Wilde aus UK will es 2025 wieder wissen. Und blickt auch etwas zurück.

1988 erschien mit „Close“ eines ihrer erfolgreichsten Alben, das dank Hits wie „You Came“ und „Never Trust a Stranger“ bis heute populär ist. Nächstes Jahr soll nun „Closer“ kommen, dessen Weiterentwicklung. Auch eine Tour sei geplant, wie die Sängerin eben auf Social Media verriet.

Hintergrundwissen über Kim Wilde: Die am 18. November 1960 in London geborene Musikerin ist dank Hits wie „Chequered Love“, „Kids in America“, „Love Is Holy“, „View From a Bridge“ oder auch „Cambodia“, „Lights Down Low“ und „You Keep Me Hangin’ On“ ** seit den 1980ern weltweit ein Begriff. Ihre Musik entsteht meist zusammen mit ihrem Bruder, bis heute landet die Künstlerin, die übrigens meint, eine UFO-Begegnung gehabt zu haben, damit immer wieder hoch in den internationalen Album-Charts. www.alttickets.com/kim-wilde-tickets

** ein Cover der Girlgroup The Supremes