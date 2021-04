× Erweitern Foto: Universal Music Yello Sänger Dieter Meier und Soundtüftler Boris Blank, in den 1970ern trafen sie sich erstmals, bis heute sind sie Freunde und ergänzen sich. Und das obwohl Dieter Meier einmal scherzhaft meinte, dass Boris Blank seinen „Gesang mitunter als Störung seiner Tracks empfinden würde“

Yello

„The Rhythm Divine (feat. Shirley Bassey)“, „Oh Yeah“, „Bostich“, „Rubberbandman“ und „Vicious Games“, aber auch „I Love You“ oder „The Race“, die Karriere des Duos Yello hatte viele Höhepunkte, alle vereint auf „YELL4O YEARS“.

Foto: www.facebook.com/yello.ch Fürwahr zwei stylische Musiker

Künstler wie WestBam, Jam & Spoon, 2raumwohnung und Blank & Jones, alle wurden von den beiden Schweizern beeinflusst und arbeiteten auch mit ihnen zusammen. Alles elektronisch? Nein! Also nicht nur: Yello verwandeln organisch erzeugte Töne zu elektronischen Klängen, eben genau andersrum als Kraftwerk, mit denen sie oft verglichen werden.

Kennen wirst du neben den oben erwähnten Klassikern auch „Desire“, „You Gotta Say Yes to Another Excess“ und „Call It Love“. Jetzt erscheint mit „YELL4O YEARS“ eine grandiose Zusammenstellung, die als CD-Set, Stream oder auf Vinyl sowohl für Fans als auch neue Liebhaber geeignet ist. Und auch, die Überschrift hat es verraten, als limitierte und nummerierte Yello-Retrospektive zu bekommen sein wird. www.yello.com