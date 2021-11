Little Mix – stark als Trio

× Erweitern Foto: Sony Music Little Mix

Little Mix GALANTIS taten sich für „Heartbreak Anthem“ im Mai mit Little Mix und dem französischen DJ-Superstar David Guetta zusammen, Platz 3 war drin in UK

The Supremes, die Spice Girls, die No Angels, Atomic Kitten und auch die Sugababes, Girlgroups verändern sich. Auch Little Mix, die sind aber einfach vom Quartett zum Trio geschrumpft, die Freundschaft blieb. 2021 kommt ein neues Album.

Willkommen zurück! Little Mix, das sind Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock sowie Jade Thirlwall. Seit 2011 sind die Engländerinnen schon musikalisch vereint und landeten Hits wie „DNA“, „Woman Like Me“, „Sweet Melody“, „Cannonball“ sowie „Heartbreak Anthem“ und „Black Magic“.

Die Girlgroup gewann einst bei der Castingshow The X Factor, macht sich stark gegen Bodyshaming und setzt sich immerzu für queere Rechte ein. Mitte November soll ihr neues „Greatest Hits“-Album „Between Us“ erscheinen. Unsere Anspieltipps sind „Kiss My (Uh-Oh)“, „Wings“ und „Shout Out to My Ex“. www.little-mix.com