„Love Like This“ – ZAYN ist zurück

× Erweitern Foto: @zayn Zusammen mit Sia landete er 2017 den Hit „Dusk Till Dawn“

Endlich wieder neue Musik von ZAYN, dem in der LGBTIQ*-Community so beliebten Sänger, der auch als Model glänzt.

Der 1993 in Bradford in Großbritannien geborene Musiker war einer DER Hingucker der Boyband One Direction und ist neben Harry Styles einer der Sänger, die danach eine erfolgreiche Karriere hinlegten. Nun ist ZAYN nach einer kreativen Pause zurück.

„Love Like This“ ist ein poppiges Lied, das mit Elektro-, Garage- und R'n'B-Einflüssen und seinem starken Gesang überzeugt. ZAYN nennt das schmissige Stück „ein Sommerlied“, auf das er (logisch!) sehr stolz sei. Und der Künstler verrät noch mehr! Er arbeite gerade an einem neuen Album, das schon bald erscheinen soll ... Für uns stehen da alle Zeichen auf Hit! Das tolle Video, das du unten sehen kannst, wurde übrigens in New York gedreht. Unser Video des Tages.

Funfact: Mit 17 machte der Sänger bei der Castingshow „The X Factor“ mit