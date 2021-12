Queeres Radio auf UKW

× Erweitern Foto: M. Rädel Brandenburger Tor

Kylie Kylie Minogue gehört natürlich zum Musikprogramm, aber nicht nur sie, hier geht es zum Programm des Senders

Ab Samstag kannst du die queere Radiostation lulu.fm in Berlin auf UKW 104.1 hören. Wir freuen uns und wünschen den Kollegen viel, viel Erfolg und weiterhin Spaß an der Sache.

Via E-Mail verrät das Team der queeren Radiostation: „Berlins UKW-Radiolandschaft wird vielfältiger und bunter. Zum offiziellen Sendestart ab 9 Uhr begrüßt das lulu.fm-Team am Samstagvormittag viele bekannte Akteure und Stimmen aus der Berliner LGBTIQ*-Szene im Programm und auf der Antenne. Und ganz Berlin darf sich freuen, denn ab Samstag weht nicht nur dauerhaft die Regenbogenflagge im Radio, auch die lulu.fm-Diskokugel dreht sich zum ersten Mal auf UKW und bringt einen neuen, frischen Sound in die Radios der Hauptstadt.“ Musikalisch #GoodVibesOnly! Aber auch ernste Themen werden vorkommen.

Schon seit fünf Jahren sendet lulu.fm in Berlin über Digitalradio DAB+ und konnte sich dort eine treue Followerschaft, nicht nur in der LGBTIQ*-Community, aufbauen. Doch erst vor wenigen Wochen hatte der Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg lulu.fm die UKW Frequenz für sieben Jahre zugeteilt, Samstag geht es nun los.

„Mit seinem queeren Infotainment-Programm verbindet lulu.fm die queeren Szenen in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Leipzig, in Frankfurt und der Rhein-Main-Neckar Region, sowie bald auch in Wien über die Antenne“, freut sich das Team des Senders. „Der Berliner Sendestart auf UKW wird natürlich auch in alle anderen Sendegebiete von lulu.fm übertragen.“ Da kann man zum Schluss nur Madonna zitieren: „Turn Up the Radio“. lulu.fm