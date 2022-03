Würdigung einer Großen: Mary Wilson

Mary Wilson war 1959 bei der The-Supremes-Gründung ** in Detroit dabei, arbeitete mit den anderen Sängerinnen und dem Team vom Plattenlabel Motown Records in der US-Autostadt daran, dass man endlich den ersten Hit landen konnte.

Das gelang 1962 mit „Let Me Go the Right Way“ in den R&B-Charts und 1963 dann mit „When the Lovelight Starts Shining Through His Eyes“ auch in den allgemeinen US-Billboard-Charts. Ab 1964 folgten dann Nummer-eins-Hits wie „Stop! In the Name of Love“, „I Hear a Symphony“ oder auch „Someday We’ll Be Together“. Zur Frontfrau wurde Diana Ross aufgebaut, die 1970 das Trio verließ und eine über allen Maßen erfolgreiche Solokarriere startete, Mary Wilson blieb der Band bis zur Trennung 1977 treu. Und landete mit ihren Kolleginnen weitere Hits, etwa „Floy Joy“.