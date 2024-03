NEU auf Vinyl: „Fantastic“ und „Make It Big“

George Michael und Andrew Ridgeley waren WHAM! Ein Pop-Duo, das dank Hits wie „Wake Me Up Before You Go-Go“, „Young Guns (Go for It!)“, „Last Christmas“ und „The Edge of Heaven“ bis heute zur kollektiven Erinnerung der 1980er gehört.

Und anders als bei dem anderen 1980er-Duo, Modern Talking, gab es weder einen medialen Zickenkrieg noch erfolgreiche Comebacks. Es gab einfach kein Comeback. Dafür aber eine Solokarriere von George Michael (1963 – 2016), die schon zu WHAM!-Zeiten mit „Careless Whisper“ startete und mit Erfolgen wie „Faith“, „Jesus to a Child“, „I Want Your Sex“ und „As“ (mit Mary J. Blige) erneut Popgeschichte schrieb.

Aber dieser Tage, ab dem 22.3., kommen alle WHAM!-Fans wieder auf ihre Kosten, denn die Alben „Fantastic“ und „Make It Big“ gibt es nun erneut auf Vinyl. Für Freund*innen bester Popmusik ein Muss! www.instagram.com/whamofficial