„Neues“ von Jimmy Somerville

Read My Lips (Jimmy Somerville album)

Der Spätsommer wird poppig, Denn DER LGBTIQ*-Vorkämpfer der 1980er bringt eines seiner Alben neu raus. Erweitert und gemastert. Jimmy Somervilles „Read My Lips“ von 1989 war sein erstes Solo-Album, zuvor war er Stimme und Gesicht von Bronski Beat und The Communards – äußerst erfolgreich.

Aber auch solo klappte es. Das am 1. September neu als 2CD und auf LP sowie 2LP erscheinende Album beinhaltet Chart-Erfolge wie „Comment te dire adieu (featuring June Miles-Kingston)“, „Read My Lips (Enough Is Enough)“ von 1990 und sein Cover des Sylvester-Disco-Klassikers „You Make Me Feel (Mighty Real)“ ebenfalls von 1990.

Über den Sänger: Vor allem in den 1980er- und 1990er-Jahren sorgte der am 22. Juni 1961 geborene Schotte Jimmy für schwule Sichtbarkeit in den Medien und ließ mit Chart-Hits wie „Don’t Leave Me This Way“, „Smalltown Boy“, „Hurt So Good“ und „Why?“ tanzen. Der Künstler ist ein wichtiger Vorkämpfer der weltweiten LGBTIQ*-Bewegung. Danke! linktr.ee/jimmysomerville