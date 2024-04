Nick Littlemore & Luke Steele: Empire of the Sun

× Erweitern Foto: @empireofthesun.co Empire of the Sun Travestie zum Träumen und zum Tanzen. Soundtüftler Nick Littlemore (PNAU) und Sänger Luke Steele

Expand EMPIRE OF THE SUN 2010 Platz 1 der Charts und 2023 auch als Remix erfolgreich: „We Are the People“

Ein Duo, das kurz nach der letzten Jahrtausendwende optisch in futuristische Fantasiewelten entführte, akustisch queeren Pop der Extraklasse machte, der zudem dermaßen intelligent war, dass die Welt ihnen einige Jahre zu Füßen lag.

Dann waren die zwei Künstler aus Australien, Elektropopper Nick Littlemore und Sänger Luke Steele, plötzlich weg. Allerdings nicht in der queeren Klubwelt, wo ihre Hits wie „Walking on a Dream“ und „Alive“ weiter gespielt wurden.

Und nun sind Empire of the Sun wieder da! Musik so perfekt wie damals, aber nicht altbacken, nein, voll 2024 und ein Muss für Popmusikfreund*innen. empireofthesun.co

