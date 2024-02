Pharrell Williams + Miley Cyrus: „Doctor (Work It Out)“

× Erweitern Die 1992 geborene bisexuelle US-Sängerin aus Tennessee war erst ein Disney-Star (in der Serie „Hannah Montana“), dann wurde die Sängerin dank Hits wie „Midnight Sky“, „Flowers“, „Wrecking Ball“ und „Malibu“ zur ernstzunehmenden Künstlerin

Foto: @Pharrell

Was bisher zu hören ist, gefällt. „Doctor (Work It Out)“, eine Zusammenarbeit von Pharrell Williams und Miley Cyrus hat (scheinbar) das Zeug zum Hit. Und es erinnert etwas an Måneskin. Zumindest dieser Gesangspart. Hör mal rein ...

Über Pharrell Williams: Der 1973 geborene Producer, DJ und seit 2023 auch Kreativchef der Männerlinie der französischen Luxus-Modemarke Louis Vuitton, ist dank Hits wie „Happy“ und „Stay with Me“ (mit Justin Timberlake und Calvin Harris) einer der Stars des Musik- und Jetset-Welt.

Auch als Teil von N.E.R.D. und The Neptunes produziert(e) Pharrell erfolgreich Hits für Rihanna, Britney Spears, Daft Punk und Mariah Carey. „Doctor (Work It Out)“ soll demnächst erscheinen. pharrellwilliams.com