Ray Dalton: „All We Got“

Bester Dance-Pop mit einer großen Portion Soul, das ist das neue Lied von Ray Dalton. Wir lieben es!

„Ich glaube, dass Musik uns hilft, zu verarbeiten, was im Leben passiert. Lieder können ein Werkzeug sein, um nach schwierigen Zeiten aufzustehen, die tollen Momente zu feiern oder die Batterien wieder aufzuladen. Natürlich willst du immer, dass deine Songs das Rennen machen, {...} am Ende geht es mir bei ALL WE GOT genau so wie bei all meinen Veröffentlichungen: Je mehr Herzen sie berühren, desto glücklicher bin ich.“