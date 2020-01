Robin Schulz: melancholisch tanzbar

× Erweitern instagram.com/robin__schulz Robin Schulz

Robin Schulz

Neues Jahr, neuer Hit. Robin Schulz, der Mann hinter Hits wie „Speechless“, „OK (mit James Blunt)“, „Prayer in C“ und „Waves“ hat ein neues Video am Start: „In You Eyes“. Melancholie und Sehnsucht treffen auf Eurodance. Sehr schön.

„Exakt so stelle ich mir den Start in ein neues Jahr vor“, kommentiert der DJ und Produzent sein neues Lied. „Ich liebe den Vibe des Tracks und freue mich sehr, Alida an Bord zu haben. Diese Kollaboration ist der Beginn eines aufregenden Jahres, ich kann es schlicht nicht erwarten, loszulegen.“

„Es war einer dieser Songs, die sich quasi von selbst schreiben. Ich fühlte den Song praktisch das gesamte Jahr über, wusste jedoch bis dahin nicht, wie ich es am besten artikulieren soll. Robin Schulz hörte den Song und erweckte ihn zum Leben ... Ich hoffe, er berührt die Menschen so, wie er mich berührt hat“, ergänzt die Norwegerin Alida.

Eine poppige Kreuzung verschiedener Genres, beste Beats und ein bittersüßer Text. Ein Hit!