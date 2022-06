× Erweitern Foto: M. Rädel Freiburg Sonnenuntergängen wohnt ein besonderer Zauber inne

„SUNSET CHILL – Best of 20 Years" erscheint auch auf Vinyl

„What the World Needs Now Is Love"

Mit einer 4CD-Box feiert das Hamburger House- und Eurodance-Musiklabel KONTOR Records zwei Jahrzehnte Erfolg einer äußerst erfolgreichen Sampler-Reihe. Mit dabei sind Größen wie Blank & Jones, ATB, Coldcut, Markus Gardeweg, Tom Novy und auch Tinlicker & Helsloot.

Dem Sonnenuntergang wohnt ein besonderer Zauber inne. Anders, als der Sonnenaufgang, der für das Neue steht, bei manchen Mitmenschen Hektik auslöst oder Nachtmenschen einfach nervt, ist der Sonnenuntergang eigentlich bei allen Menschen ein Symbol fürs Entspannen, die Vorfreude auf die (Party-)Nacht oder einfach Erholung. Liegt womöglich daran, dass er nicht Sonnenstrahlen, die aufs Gesicht brennen, ankündigt, sondern dafür sorgt, dass alles in einem sanfteren Licht erscheint. Und auch die hier auf „SUNSET CHILL – Best of 20 Years“ versammelte Musik ist etwas sanfter, aber bei weitem nicht ohne Beats oder Effekte.

80 Tracks, darunter auch Klassiker wie „Beachball“ von Nalin & Kane, „Walk a Mile in My Shoes“ von Coldcut feat. Robert Owens oder „Summer Madness“ von der Disco-Legende Kool & The Gang.

Unsere Anspieltipps auf „SUNSET CHILL – Best of 20 Years“ sind DJ Koze mit „Blume der Nacht“, Bicep mit „Glue“, Milky Chance „Colorado (Icarius Remix)“ sowie Burt Bacharach „What the World Needs Now Is Love“ und Hot Natured & Ali Love „Benediction“. kontorrecords.de

