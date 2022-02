× Erweitern Boney M.

LIZOT x Boney M. „Daddy Cool“ Der aktuelle Remix von „Daddy Cool“ ist natürlich auch mit drauf

1980 führte die gleichnamige Compilation die internationalen Charts an, 2022 erscheint „The Magic of Boney M.“ neu, auf farbigem Vinyl, 2CD und mit einem bisher nicht veröffentlichten Lied.

Und zwar „Rios De Babylonia“, genau, „Rivers of Babylon“ auf Spanisch. Das ist aber nicht das einzige Lied, das man sich gönnen sollte. Unsere Anspieltipps sind zudem die Top-10-Hits „Hooray! Hooray! It's a Holi-Holiday“ und „Felicidad (Margherita)“. Und natürlich Nummer-1-Hits wie „Belfast“, „Sunny“ und „Gotta Go Gome“. Aktuelle Remixe von unter anderem Mousse T. runden das Paket ab – gelungen.

Über Boney M.: Eine Hitmaschine aus Frankfurt am Main, die weltweit in den Charts war, nein, ist! Das von Frank Farian (der Producer von Welthits wie „Be My Lover“, „I Can't Stand the Rain“, „Girl I'm Gonna Miss You“, „Where Do You Go“ und „Blame It on the Rain“ ...) erschaffene Projekt bestand aus zwei wirklichen Sängerinnen (Liz und Marcia), einem Tänzer (Bobby), Frank Farians Stimme, einem Model (Maizie) – und zwischen 1982 und 1986 noch aus einem zusätzlichen Sänger (Reggie, er sang unter anderem den Welthit „Kalimba De Luna“). Heute touren noch Revival-Bands erfolgreich um die Welt, auch schaffen es Remixe und „Best of“-Alben immer wieder in die Charts und fast jedes Jahr ihr Weihnachtsgospel „Mary's Boy Child/Oh My Lord“; 2021 landete ein Remake von „Rasputin“ auf Platz 1 diverser Charts.