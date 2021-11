× Erweitern Foto: Ozge Cone Tom Gregory

„Things I Can't Say Out Loud“ Tom Gregory

Sein neues Album heißt „Things I Can't Say Out Loud“ ... Aber singen kann Tom Gregory sie. Und wie! Der extrem sympathische und talentierte Musiker beweist auf seinem zweiten Album, dass es weiter vorangeht mit der Karriere.

Chart- und Radio-Hits wie „River“ **, „Fingertips“, „Never Let Me Down“ und „Footprints“ machten den 1995 Geborenen seit 2017 zu einem DER Nachwuchsmusiker, die man im Auge behalten sollte, wenn man auf soulige Popmusik mit mitunter stampfenden Beats steht.

Etwa ein Jahr nach seinem Albumdebüt steht nun das – klasse – Nachfolgewerk in den Startlöchern erneut die Charts und Fanherzen zu erobern. Unsere Anspieltipps sind neben den bereits erwähnten Singles „Please“, „Northern Lights“ sowie „As Bad As It Seems“. Beste Popmusik des Wahl-Hamburgers aus Blackpool, England. www.instagram.com/tgofficialmusic

** Von „River“ gibt es einen housigen Remix von Alle Farben, hört mal rein ...