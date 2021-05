Rosenstolz-Peter: Petra Pleite

× Erweitern Foto: milchmusik.de Ulf (Songschreiber und Producer von und für u. a. Sarah Connor und Rosenstolz), Sängerin Marcella und Vollblutmusikerin Petra

Travestie! Peter Plate, Marcella und Petra Pleite

Petra Pleite. Rein vom Namen her erinnert der Name dieser Dragqueen ja an die queere und alternative Tuntenszene (Selbstbezeichnung) der LGBTIQ*-Indie- und Avantgarde-Community deutscher Großstädte. Im Falle von Peter Plate ist das allerdings eher mit einem Augenzwinkern denn mit politischem Aktivismus zu verstehen.

Wobei ein queerer Künstler wie er ohnehin schon durch sein Sein und musikalisches Werk politisch ist. Und jetzt ist er als Petra Pleite zu sehen.

Foto: Selfie „Beim gemeinsamen Essen haben wir uns über Drag-Namen unterhalten und da kamen wir auf Petra Pleite“, so Marcella (rechts im Bild)

Wie es dazu kam, verrät Petra Pleite schriftlich: Ihre „große Plattenfirma“ habe sie „aufgrund von Übergewicht und Botoxsucht“ endgültig vor die Tür gesetzt. In ihrem Kummer rief Petra Pleite Busenfreundin Marcella Rockefeller an, um sie von einem Duett zu überzeugen. Die Wahl fiel auf „Schüchtern ist mein Glück“. Im Studio funktionierten die beiden Dragqueens hervorragend, heraus kam eine ehrliche und vom Klang her absolut lagerfeuertaugliche angerockte Hymne auf echte Beziehungen unter Menschen.

Das Video zum gemeinsamen Rock-Pop-Lied sei „eine Hommage an alle Travestie- und Drag-Künstler*nnen dieser Welt. [...] Es ist auch eine Huldigung an ihre, unsere Pophelden: ABBA“. Ein queeres Vergnügen mit ernster Botschaft, ans Herz gehende Bilder zum Schmunzeln und ein echter Ohrwurm. Alles richtig gemacht!

www.facebook.com/MarcellaRockefellerOfficial, www.instagram.com/marcellarockefeller