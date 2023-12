Ho, ho, ho! „Für mich ist jeden Tag Weihnachten!“ ★ Dua Lipa

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: Tyrone Lebon Funfact: Ihr Lieblingslied als Kind war „We're Going to Ibiza“ von den Vengaboys

2024 soll ihr drittes Album erscheinen, gerade feiert sie mit dem aktuellen Hit „Houdini“ Top-10-Erfolge. Dua Lipa hat allen Grund zur Freude, auch weil am Sonntag Weihnachten beginnt, denn die Sängerin ist ganz begeistert von dem christlichen Fest, das an Jesu Geburt erinnert.

★ Gerade erst war Dua Lipa bei der populären Frühstücksshow des britischen Radiosenders Radio 1 mit Moderator Greg James. Eine zugeschaltete Radiohörerin tat dort ihren Weihnachtsverdruss kund. Und Dua Lipa entgegnete: „Bei Weihnachten geht es nicht um die Geschenke. Man kann sich ja entscheiden, nur alle vier Jahre etwas zu verschenken. Oder man kann sich entscheiden, überhaupt nicht zu schenken.“

Ihrer Meinung nach steht das Christenfest dafür, Nähe zu geben, mit Freuden, Familie oder anderen zu einem schönen Abendessen zusammenzukommen und zu feiern. Und: „Warum nicht feiern? Ich mag es, alles zu feiern. Für mich ist jeden Tag Weihnachten“, so die Sängerin.

Über Dua Lipa: Die am 22. August 1995 in London geborene Sängerin ist seit 2015 in den weltweiten Charts unterwegs. Erfolge wie „One Kiss“ **, „Scared to Be Lonely“, „Dance the Night“ (aus dem „Barbie“-Kino-Welterfolg 2023), „Levitating“ ***, „Be the One“ und „Don’t Start Now“ vereinen die ganz jungen Queers und die alten Szenegänger*innen. Dua Lipa setzt sich übrigens immer und unentwegt für LGBTIQ*-Rechte ein! Mehr ähnliche Features gibt es auf www.instagram.com/blu_germany.

** Dieser housige Nummer-1-Erfolg entstand zusammen mit Calvin Harris.

*** ein weltweiter Disco-Hit, bei dem Madonna mitgesungen hat