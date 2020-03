× Erweitern Foto: A. Lourie/meatzine.com Orson

Adrian hat meat für Dich

Jetzt ist die große Zeit der virtuellen Erotik. Lust, ohne anzufassen (außerhalb monogamer Beziehungen). Der Künstler Adrian Lourie zeigt mit seinem Projekt meat, wie das gehen kann.

„Ende letzten Sommers traf ich mich mit dem in Berlin lebenden Hottie Orson Deane zu einem Shooting im Londoner Epping Forest. Wir sprachen eine Weile darüber, was wir mit den Bildern machen sollen, und es schien ein großartiger Zeitpunkt zu sein, eine spezielle digitale Ausgabe von zu meat mit diesem Shooting zu starten ...“, so Adrian Lourie.

Jetzt gibt es das Interview mit Orson, der sich derzeit in Berlin isoliert, online zu genießen. „Die Welt fällt um uns herum zusammen und ich hatte in den letzten Tagen einige verrückte Ängste, aber mir geht es gut. Ich habe ein Dach über dem Kopf, und ich lebe in einer fantastischen Stadt“, so das Model. Das ganze Interview gibt es hier, ein Vorschau-Video findest du ganz unten. www.meatzine.com

× Erweitern Foto: A. Lourie/meatzine.com Orson