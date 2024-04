Alles Gute, Lisa Stansfield!

× Erweitern Fotos: Ian Devaney, @lisajstansfield Lisa Stansfield Ihre Karriere begann Anfang der 1980er in der UK-Kindersendung „Razzamatazz“, kurz darauf gründete Lisa die Band Blue Zone

Expand Lisa Stansfield Ihre Musik gehört zu queeren Klubnächten einfach dazu

Heute feiert eine der ganz großen Soul-, Blues- und Dance-Sängerinnen ihren Geburtstag: Lisa Stansfield. Die 1966 geborene Musikerin landete 1989 ihren ersten richtigen Erfolg zusammen mit den Producern von Coldcut, „People Hold On“ avancierte zum House-Hit und gilt mittlerweile als Klassiker des Genres.

Danach ging es immer erfolgreich weiter: „All Around the World“, „Change“, „Treat Me Like a Woman“, „Live Together“, „Carry On“, „Someday (I’m Coming Back)“ oder auch „The Real Thing“ sind nur einige der Hits der wandlungsfähigen, immer sympathischen und sich immer treugebliebenen Künstlerin, die auch in einigen Filmen eine sehr gute Figur abgab. Ihr letztes Album „Deeper“ war 2018 ein Top-10-Erfolg in den Charts, doch das ist sechs Jahre her! Zeit, dass ein neues Werk kommt, denn: „This Is the Right Time“ ... Aber heute wünschen wir einfach einen tollen Tag! www.instagram.com/lisajstansfield

