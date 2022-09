Deutschlands OnlyFans-Hauptstadt: Berlin

× Erweitern Foto: staxus Ray Weil, Porno, Sex

Jedenfalls, wenn man nach der Anzahl von aktiven Influencern wertet. München landet auf dem zweiten Platz mit 270 „Intimfluencern“.

Das liegt auch an prominenten Influencer*innen wie zum Beispiel die aus Reality-TV-Formaten und YouTube bekannte Darstellerin Shaiden Rogue, die mit über 115.000 Likes auf ihrem Profil punkten kann, sowie die YouTuberin Katja Krasavice mit 66.000 Likes.

Auch die queere Szene Deutschlands ist auf OnlyFans vertreten. Dabei zählt besonders Berlin zur Hochburg, wo elf Creator Schlagworte wie „schwul“, „gay“ oder „lesbian“ in ihrer Kurzbeschreibung vermerken. Mit einer Reichweite von über 109.000 Gefällt-mir-Angaben ist das Duo Czechgaytwins am beliebtesten in der Hauptstadt. Die teuersten Bilder und Videos stellen hingegen Karlsruher zur Verfügung. Am teuersten verkaufen Karlsruher (Fotos und Videos von) sich. Durchschnittlich 16,47 Euro werden hier im Monat für ein Porno-Abo bei einem Profil fällig. Damit belegen die Oberrheiner den Spitzenplatz des Rankings. Auf Platz zwei folgt Braunschweig mit durchschnittlich 14,57 Euro pro Monat und Aachen mit 12,21 Euro auf dem dritten Platz.

Für deutlich weniger lassen die Bremer alle Hüllen fallen: Im Schnitt werden hier 4,83 Euro im Monat fällig, für Schnäppchenjäger also ein gefundenes Fressen und für Bremen der letzte Platz des Rankings. Die Städte Wiesbaden und Dortmund liegen mit durchschnittlichen 6,93 Euro und 7,43 Euro nur knapp darüber. Berlin liegt derweil im Mittelfeld auf Platz 15 bei durchschnittlich 9,50 Euro.

Über die Untersuchung: Insgesamt wurden 2.327 OnlyFans-Profile in den 30 größten deutschen Städten auf ihren Standort, monatliche Abopreise, Likes und Anzahl der Fotos und Videos untersucht. Die Liste der Profile wurde über die OnlyFans-Suchmaschine Onlyfinder generiert. Da OnlyFans-Preise in USD angibt, wurden diese Preise Stand 27. September in Euro umgerechnet.