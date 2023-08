✨ Deine Stimme für Robert Royal?

×

× Erweitern Foto: Selina de Beauclair

Foto: Zoenlam Hier kannst du abstimmen: europaawards.xbiz.com/gay

Gesucht wird der „Gay Performer of the Year“. Und du kannst mit abstimmen! Und zwar bis zum 11. September bei den „XBIZ Europa Awards“, die seit 2003 Darsteller*innen und Sexarbeiter*innen für ihre Kunst und ihr Wirken auszeichnen. Wir gratulieren hiermit zum 20. Geburtstag!

Dieses Jahr ist auch der Wahl-Berliner Robert Royal dabei, der für uns etwas Zeit fand. Hier ist unser kleines Nachgefragt mit dem Model.

Bist du zum ersten Mal nominiert? Ja, zum ersten Mal, was natürlich voll die Ehre ist, weil es für schwule Darsteller bei den XBIZ Awards wirklich nur eine Kategorie gibt!

Was macht diesen Preis für dich besonders? Da der Preis sehr heteroorientiert ist, ist das natürlich voll aufregend. Ich meine, als „Gay Performer of the Year” neben einigen der bekanntesten und erfolgreichsten Darsteller Europas, weltweit nominiert zu sein, bei einem Event, das laut Wikipedia in der Pornofilmindustrie gleichgestellt wird mit dem „Golden Globe“ im Mainstream-Film, das ist schon wahnsinnig spanned!

Foto: @robertroyal_001 Robert Royal Am 18.8. ist Robert wieder bei der Berliner Party „REVOLVER“ dabei

Wem würdest du einen Sieg auch noch gönnen? Ich gönne den Sieg jeder/m Einzelnen, der/die dort auch nominiert ist, weil jeder auf seine eigene Art und Weise besonders ist, daher könnte ich gar nicht sagen, wem mehr oder wem weniger.

Und mit wem willst du eigentlich noch unbedingt eine Szene drehen? Mit wem ich gern eine Szene drehen würde … Hmmm, gute Frage. Wenn man soviel wie ich gefilmt hat, ist es fast schon schwierig zu sagen, mit wem man filmen will, wenn man die meisten schon vor der Linse hatte. (grinst) Ich fokussiere mich aber generell mehr auf Newcomer, die man noch nicht überall gesehen hat, das ist wesentlich spannender für mich und auch meine Follower.

*Interview: Michael Rädel

Die „XBIZ Europa Awards“ werden am 12. September in Amsterdam verliehen, mehr dazu hier: europaawards.xbiz.com. Über Robert Royal: Geboren und aufgewachsen ist dieser Erotik-Kunst-Star einst in der drittgrößten Stadt im österreichischen Bundesland Steiermark, in Kapfenberg, mittlerweile lebt Robert Royal in Berlin und ist hier seit 2020 als Vollerotik-Model auf OnlyFans äußerst erfolgreich. Aber auch Partys und Kunst-Happenings wie die „REVOLVER BERLIN“ und „pornceptual“ setzen auf das tätowierte Model mit dem Schnauzer. 2023 wurde er bei den „GRABBY AWARDS“ zum „BEST TOP 2023“ gekürt. myslink.app/youknowrobertnow