Jony Evans: Trotz alledem ...

Etwa 440 km südlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew liegt die durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu trauriger Berühmtheit gekommene Stadt Odessa. Sie ist die Heimat von Jony Evans.

Inzwischen lebt der Social-Media-Star und OnlyFans-Darsteller in Antalya in der Türkei und zeigt im Internet ganz bewusst NUR die Sonnenseiten des Lebens. Zum Krieg äußerte er sich dort (bisher) scheinbar nicht. Muss er womöglich auch nicht, geht es bei ihm doch vor allem darum, den Follower*innen einen gute Zeit in bedrückenden Zeiten zu bieten. Digitale Erotik als Form der Weltflucht.

Mit einem Augenzwinkern gibt es an, das zu sein, wonach #mensch gesucht habe: „Just what you’ve been looking for“. Und seine wachsende Follower*innen-Schar goutiert das begeistert ... Die harmlosen Bilder gibt es von Jony Evans auf Instagram und TikTok, etwas mehr zur Sache geht es natürlich auf OnlyFans. Jony muss ja auch sein Geld verdienen ... jonyevans.tilda.ws