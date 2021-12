Max ist der neue Mr Gay Germany

Wir gratulieren! Der Kölner Trans-Aktivist und Diversity-Berater Max Appenroth ist der neue Mr Gay Germany und wird für ein Jahr die vielfältige LGBTIQ*-Community repräsentieren und für queere Sichtbarkeit an allen Medienfronten sorgen.

Vergangenen Samstag fand auf dem queeren Weihnachtsmarkt „Heavenue Cologne“ das „Mr Gay Germany“-Finale in Köln statt, quasi ein Heimspiel für den Tätowierten.

„Ich glaube, es gibt kaum Menschen, die aufgrund gesellschaftlicher Einflüsse, so selbstkritisch sind, wie trans Personen. Ich habe so lange gebraucht, um an den Punkt zu kommen zu verstehen, dass ich mein ,männliches' Äußeres mögen kann, auch wenn ich nicht ausschließlich ein Mann bin. Jedes einzelne kleine Haar, wachsende Muskeln, Ecken und Kanten. Und ist das auch wirklich alles ausschließlich ,männlich'?! Ich glaube nicht und nicht-binäre Menschen müssen auch einfach nicht androgyn aussehen oder permanent ,weibliche' und ,männliche' Attribute vereinen.“