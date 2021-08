Trauer um Blogger und Model

× Erweitern Fotos: Instagram / nicolagrosswiler / P. Mettraux

Foto: BJ Unity

Unerwartet verstarb am Wochenende Nicola Grosswiler, der als Model Magazincover schmückte und als Influencer inspirierte.

Auch wir arbeiteten schon mit Nicola zusammen und sind traurig über den Verlust. Erschüttert äußert sich sein guter Freund, Veranstalter Oliver Mohns:

„Ich habe heute die traurige Nachricht erhalten, dass einer von den liebsten und ehrlichsten Menschen, die ich in Berlin kennengelernt habe, gestern plötzlich verstorben ist. Ich bin echt sehr traurig und geschockt, da Nick noch seinen 30. Geburtstag feiern wollte, dann sich nur kurz hinlegen wollte vor der Feier aber leider nicht mehr aufgewacht ist.“

Zu seinem Gedenken ist eine kleine Gedenkstätte geplant: „Da Nick Heart (der Facebook-Name von Nicola, Anm. d. Red.) ja auch von Anfang an bei der REVOLVER PARTY im KitKatClub mit dabei war, habe ich mich entschlossen, am Kitty Eingang mit Kate eine kleine Gedenkstätte für ihn zu organisieren und ich lade, falls die Revolver am 10. September stattfinden sollte, alle aus dem originalen Team ein zu einem kleinen Zusammenkommen der alten Familie. Wo auch Nick sich immer so wohl gefühlt hat. Ich würde dieses Andenken gerne nach Zürich zu seiner Familie schicken, damit es mit in sein Grab gelegt werden kann“, so Oliver Mohns. Auf Facebook wird von engen Freunden als Todesursache Drogenmissbrauch vermutet und diskutiert. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und Freunden.