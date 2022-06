25 Euro, drei Gänge – und Chansons!

× Erweitern Foto: M. Rädel La Cocotte Chantal, Kevin (Gloria Glamour) und Marie Mondieu speisten hier schon genussvoll

The Pianist and the Punk, Jack Woodhead, Mark Wartenberg

Mark Wartenberg und der aus Manchester stammende Wahl-Berliner Jack Woodhead ** laden als The Pianist and the Punk am 19. Juni ins Restaurant La Cocotte, um mit Chansons zu erfreuen.

Ab 18:30 Uhr legen die beiden Künstler in Chantals Stammlokal in der Vorbergstraße 10 los. Und nicht nur diese legendäre Veranstalterin is(s)t dort gerne.

Hier trafen wir auch schon Gloria Glamour, Judy Winter und auch DJ I am Nico und US-Dragqueen Sherry Vine, um nur einige der Sterne der LGBTIQ*-Community aufzuzählen, die hier gerne speisen und klönen.

19.6., The Pianist and the Punk, La Cocotte, Vorbergstr. 10, 18:30 Uhr

** Vielleicht hast du ihn schon in der Bar jeder Vernunft oder dem Wintergarten Varieté erlebt