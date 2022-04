30 Jahre Bar jeder Vernunft, 20 Jahre Tipi

× Erweitern Foto: Benno Kraehahn Tim Fischer und Cora Frost im Programm „Niemand liebt dich so wie ich – berühmte Duette“

Rosa von Praunheim und Oliver Sechting

Gleich zwei queere Kulturstätten feiern 2022 ihr Wiegenfest. Wir gratulieren von Herzen! Und nicht nur wir, auch die Promis der queeren Kulturszene Berlins.

„Wir gratulieren herzlich zu den Jubiläen der Bar jeder Vernunft und dem Tipi am Kanzleramt. Wir wünschen Holger Klotzbach, Lutz Deisinger sowie allen Beteiligten auf und hinter Bühne weiterhin erfolgreiche Programme. Wir waren oft zu Gast und Künstler*innen wie die Geschwister Pfister, Sven Ratzke, Anna Mateur und Katharina Thalbach haben uns nachhaltig begeistert. Sobald die charmante Hausdame Marlene elegant durch die Reihen geschwebt ist, um Gäste nach ihrem Wohlbefinden und Wünschen zu fragen, ist gewiss, gleich wird sich der Vorhang heben und eine großartige Show beginnen!“ Oliver Sechting und Rosa von Praunheim

Chantals House of Shame Andreas Schwarz

„Ja die Bar und auch das Tipi sind ja irgendwie fast so was wie jene vielzitierten Sehnsuchtsorte. Hat immer was Wunderschön-Festliches dahinzugehen, was hab ich da schon gelacht und Freudentränen vergossen. Auf viele weitere glück- und rührungsreiche Jahre!“ Andreas Schwarz

Edson Cordeiro

„Congratulations! Was für ein unheimlich schöner kleiner, feiner Spielort! Die Grenzen zwischen Publikum und Akteuren werden in der Bar jeder Vernunft förmlich aufgehoben, ermöglichen eine große Intimität und machen ein gemeinsames Erleben möglich. Das ist einfach einmalig! Zudem wird hier ein sehr breit gefächertes Programm von ganz unterschiedlichen Künstler*innen angeboten, deren Aussage unterschiedlicher nicht sein könnte. Hetze oder Ausgrenzung von Minderheiten werden hier nicht geduldet. Diese Haltung vermittelt sich auch nach außen und zieht ein aufgeschlossenes, tolerantes Publikum an, das bereit ist, sich auf Neues einzulassen. Als Gast habe ich es immer sehr genossen, mit den Künstlerkolleg*innen nach der Vorstellung im Garten auf dem Parkdeck bis in die frühen Morgenstunden zu feiern. Mit Cora Frost habe ich sogar mal Backstage im Zirkuswagen übernachtet. War sehr romantisch …! Das werden wir zum Jubiläum im Mai natürlich wieder machen! Ich wünsche für die Zukunft viel Durchhaltevermögen und von Herzen nur das Beste! Euer Tim“ Tim Fischer

„Herzlichen Glückwunsch! Feliz Aniversário zu diesen Jubiläen! Ich bin stolz, Teil dieser Geschichte zu sein! Alles Gute für die Zukunft, Euer Edson“ Edson Cordeiro

