Connection ☆ I am Nico

Ein Sportler mit einer großen Liebe zur Musik: I am Nico

Paul Paillette, I am Nico

Am Freitag wird das Wochenende eingeläutet! Und das passiert partytechnisch natürlich auch im Connection in Schöneberg bei der Party „POPULAR – The Queer Friday Club“.

Ab 23 Uhr kann #mensch hier am 17. November bei der Musik von DJ Paul Paillette und I am Nico tanzend den Alltag vergessen. „Euch erwartet wie gewohnt der perfekte Pop-House-Mix“, freut sich die Klub-Crew vorab schon auf Social Media.

I am Nico wurde einst als DJNK bekannt, seit einiger Zeit legt er nun unter diesem Namen los und auf. „Ich spiele am liebsten Pop, R ’n’ B und Dance in einem Mix, der die Leute auf die Tanzfläche zieht, und der in der Vielseitigkeit der Musik verbindet – glücklich sollen sie sein“, verriet uns der Wahlberliner, der seit 2017 als DJ die Tanzflächen mit seiner Musikauswahl füllt, einmal im Interview.

17.11. „POPULAR – The Queer Friday Club“, Connection, Fuggerstraße 33, U Wittenbergplatz, 23 Uhr, www.connection-berlin.de