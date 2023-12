× Erweitern Foto: M. Rädel Berlin

Gegründet wurde sie 1696, dieser Bau ist aber natürlich viel, viel später entstanden. Und zwar so, wie #mensch es 1960 schön fand.

Das mag jetzt erst irritieren, aber nach und nach entfaltet sich aber (vor allem innen!) die ganz eigene Schönheit der Akademie der Künste am Hanseatenweg 10 so nah am Tiergarten. Die Akademie der Künste, nicht zu verwechseln mit dem Standort am Brandenburger Tor, ist spannendes Museum, etwa Nan Goldin stellte hier schon aus, und auch Ort der Berlinale.

Im kommenden Frühling eröffnet hier „The Breath of a House is the Sound of Voices Within“ **. Zu sehen sind dann Fotografien, Videoarbeiten, Raum- und Klanginstallationen, Textilarbeiten, Skulpturen, Zeichnungen und Malereien von 35 internationalen Stipendiat*innen der JUNGEN AKADEMIE. Im Rahmen der Ausstellung und zugehöriger Veranstaltungen sollen „ästhetische, soziale und territoriale Grenzen“ hinterfragt werden und „alternative Seh- und Hörgewohnheiten“ vermittelt werden. Die Eröffnung ist am 29.2.2024, der Eintritt ist frei, die Ausstellung endet am 1. April 2024. www.adk.de

** ein Zitat des amerikanischen Architekten John Hejduk (1929 – 2000)