„Always on the Run“ – Amy und der ESC

Expand Foto: Universal Music, Valentin Ammon Er tritt für uns in Malmö an: Isaak

Dragqueen Amy Strong stellt am Samstag sicher, dass es eine lustige Nacht wird, auch wenn Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ womöglich wieder ganz hinten landet.

Was meiner Meinung nach nicht am Lied, Isaak „Always on the Run“ liegt. Denn auch wenn selbsternannte Expert*innen selbstgefällig auf Social Media fleißig darüber lästern: „Always on the Run“ ist ein sehr gutes (Pop-)Lied mit Rock- und Soul-Einflüssen, eingängig, perfekt produziert, mit Herzblut gesungen. Und mit einem Text, der mehr zu bieten hat als Liebe, Frieden, Frohsinn. Am kommenden Samstag kannst du ab 20 Uhr mit Amy und vielen anderen Queers im Connection beim „ESC“ Spaß haben und du wirst womöglich überrascht sein, wie viele wirklich mäßige Lieder dort Sendezeit bekommen ... www.instagram.com/eurovision_de

