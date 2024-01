„The NeverEnding Story“ im Kino BABYLON

× Erweitern Bild: Constantin Film / Universal Pictures „Ein Junge, der einen Freund braucht, findet eine Welt, die einen Helden braucht.“

Giorgio Moroder Die Filmmusik kommt von Giorgio Moroder

Ende Februar kommen Filmliebende in einen wahren Fantasy-Genuss, der mystisch-melancholische Klassiker „Die unendliche Geschichte“ nach dem 1979er-Roman von Michael Ende wird zum 40. Film-Jubiläum gezeigt.

Ja, 1984 wagte sich damals Regisseur Wolfgang Petersen an die Verfilmung des Buches, das als schwierig zu verfilmen galt. Und er nahm auch einige Änderungen vor ... Trotzdem ist die Geschichte der Kindlichen Kaiserin in ihrem Elfenbeinturm im bedrohten Land Phantásien, dem Steinbeißer, dem Glücksdrachen Fuchur und natürlich Atréju, dessen Pferd im Moor versinkt, ein auch heute noch packender Film.

Ein Film über Mobbing, Ängste, Stärke und vor allem über Bastian Balthasar Bux, der auf dem Weg zum Erwachsenen in eine Parallelwelt eintaucht. Am 29. Februar wird der (englisch-sprachige) Film um 19:30 Uhr im Kino BABYLON am Rosa-Luxemburg-Platz (genau gegenüber der Volksbühne) gezeigt. Die Musik zu „The NeverEnding Story“ steuerte damals Giorgio Moroder bei, den Welthit des queeren Sängers Limahl kannst du dir hier anschauen. babylonberlin.eu