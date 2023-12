Alexander Rost glitzert in Schöneberg

× Erweitern Foto: M. Rädel The Ballery

Die queere Galerie The Ballery, mitten im traditionellen Schwulenkiez Berlins am Nollendorfplatz gelegen, erfreut regelmäßig all die Kunstliebhaber*innen (nicht nur) der Hauptstadt mit ungewöhnlichen Ausstellungen und queeren Happenings.

Zuletzt war es der Maler und Kurator Rinaldo Hopf (wir berichteten), jetzt ist es seit dem 8. Dezember Alexander Rost, der mit einer spannenden Einzelausstellung die kunstaffinen Berliner*innen für sich und sein Werk gewinnen wird. Berliner*innen für sich und sein Werk gewinnen wird.

Bis in den Januar 2024 hinein sollen die spannenden Objekte von Alexander Rost mit Glitzer, Glamour und überraschenden Spiegelungen in der Schöneberger Galerie in der Nollendorfstraße für garantierte Aha-Erlebnisse und womöglich mehr Lebensfreude sorgen. Hier wird der Winter bunt! Features ähnlicher Art findest du auch auf @blu_germany.

Seit 8.12., Alexander Rost: „Solo Exhibition“, The Ballery, Nollendorfstraße 11, U Nollendorfplatz, theballery.com