Bang! Bambi Mercury und Rachel Intervention im SchwuZ

× Erweitern Grafik: www.schwuz.de „We ram-di-dam-dam-dam / We will rave!“

Expand Foto: M. Rädel Amy Strong Amy Strong wird die Hits der 1990er und aktuellen Hyper Pop auflegen

Die beiden Kultur- und Social-Media-Sterne Bambi Mercury und Rachel Intervention laden dich am 18. Mai wieder in ihr „Queen’s Land“ ein. Hier begrüßen die zwei Bunten dann ab 23 Uhr Drag-Sterne wie Amy Strong, Katy Bähm und Rosetta Bleach.

Womöglich denkst du es dir schon, denn das Bild oben deutet es an ... Ja, es ist eine „Disney“-Ausgabe der erfolgreichen Partyreihe. Versprochen werden all deine Lieblingsfiguren „all over the place by Bambi Mercury und Rachel Intervention“ sowie eine „Show der Extraklasse auf der SchwuZ-Main-Stage“ zudem beste Popmusik quer durch die Jahrzehnte auf zwei Tanzflächen“. Woo-hoo! Klingt nach volle Kanne Klubspaß und das ist dann auch irgendwie SEXY ...

18.5., „Queen’s Land by Bambi Mercury & Rachel Intervention“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr, www.schwuz.de

