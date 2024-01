Oha, Berlin hat eine neue Galerie!

Foto: M. Daiminger Björn Weltbrandt Wallbaum: „Drei Fenster“, Linoleum-Druck, 30x22 cm, 1/20

Andrea von Goetz, Mon Muellerschoen und Peter Buchberger eröffnen am 18. Januar um 18 Uhr eine neue Galerie im Berliner Galeriebezirk Mitte.

Trotzdem kann #mensch sich darüber freuen, denn: „Wir wollen Atmosphäre erzeugen und Stimmungen manifestieren. the map gallery funktioniert wie ein Salon, eine Erweiterung unserer Wohnzimmer, in dem sich Designstücke mit Kunstwerken vermischen.“

Das Thema der ersten Ausstellung ist „Melancholie“, sehr passend für den an machen Tagen bedrückend-dunklen Winter. „Was wäre die Welt ohne Dunkelheit, Zweifel und Traurigkeit? Besonders Künstler können diese starken Stimmungen wie kaum jemand anderes umwandeln in Energie, Kreativität, Zukunft“, stellt das Galerie-Team via E-Mail fest. Ja, da haben die drei Kreativen Recht! Heute Abend ist das Opening: „Schaut vorbei. Feiert mit uns und entdeckt Werke, Objekte und Möbel, die es ganzjährig mit jeder Dunkelheit aufnehmen können.“ Mit dabei wird auch Kunst von Björn Weltbrandt Wallbaum sein (kleines Bild rechts). Wir freuen uns!

18.1., Eröffnung, the map gallery, Linienstraße 107, S Oranienburger Straße, 18 Uhr, themapgallery.com