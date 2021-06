🌈 Beats, Champagner und Blümchen

× Erweitern Frei von Geschlechterstereotypen und frei von Druck zusammen feiern, das kann man unter freiem Himmel beim „CSD am See“ mit Sternen wie Comedian Ingo Appelt, Dragqueen Amy Strong und TV-Star Katy Bähm

Blümchen 2000 Von 1995 bis 2000 landete Blümchen Hits wie „Ist deine Liebe echt?“ und „Boomerang“, dann pausierte sie erstmal und machte später Deutsch-Pop (zum Beispiel „Leb deinen Traum“, ein Top-30-Hit 2003). Dann wieder Musikpause und etwas Schauspielerei. Seit einigen Jahren macht sie – unter ihrem richtigen Namen Jasmin Wagner – wieder erfolgreich Musik: Schlager

Der „CSD am See“ schickt sich an, auch dieses Jahr verschiedene Communitys und Subkulturen zu vereinen. Die hier auftretenden Künstler versprechen auf jeden Fall spaßig Abwechslung und queerste Unterhaltung am Wasser.

Angekündigt wurden unter anderem Dragqueen Katy Bähm, LGBTIQ*-Legende Mataina, Dragqueen Amy Strong, House-Meister Bürger Pe, Dance-Experte Francis, DJNK, Comedian Ingo Appelt, DJ Divinity, KitKat-Größe DJ Maringo und Sängerin Blümchen(!).

„Ein Tag voll mit BADEN, SONNEN, SPORT und guter Musik sowie 10 Bars und Restaurants und ein Entertainment-Programm der Extraklasse“, freut sich dann auch schon das Team des Strandbad Grünau auf Nina Queers zweitägige CSD-Party unter freiem Himmel, die erfreuen, vereinen und zerstreuen soll. Gewinnen kann die queere Community auch etwas, so wartet unter anderem ein „BADEHOSEN-VOUGING“-Wettbewerb und ein Luftmatratzen-Rennen auf die Gäste.

2. und 3.7., CSD am See, Strandbad Grünau, Sportpromenade 9, strandbadgruenau.de/csd-am-see