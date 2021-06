Mousse T. ist mit dabei

× Erweitern Frei von Geschlechterstereotypen und frei von Druck zusammen feiern, das kann man unter freiem Himmel beim „CSD am See“ mit Sternen wie Comedian Ingo Appelt, Dragqueen Amy Strong und TV-Star Katy Bähm

Foto: Ausschnitt aus dem Cover von „Soul Ya 4 – Mousse T.'s Sexy Funky Disco“ Mousse T. Mousse T. aka Mustafa Gündoğdu wird am Samstag mit seiner Musik unterhalten

Er ist einer der ganz großen DJs, versorgte so unterschiedliche Künstler*innen wie Randy Crawford, die No Angels, Simply Red und Tom Jones mit besten House-Beats. Anfang Juli ist er dabei, beim „CSD am See“ im Strandbad Grünau.

„Ein Tag voll mit BADEN, SONNEN, SPORT und guter Musik sowie 10 Bars und Restaurants und ein Entertainment-Programm der Extraklasse“, freut sich dann auch schon das Team des Strandbad Grünau auf Nina Queers zweitägige CSD-Party unter freiem Himmel, die erfreuen, vereinen und zerstreuen soll. Gewinnen kann die queere Community auch etwas, so wartet unter anderem ein „BADEHOSEN-VOUGING“-Wettbewerb und ein Luftmatratzen-Rennen auf die Gäste. Und Blümchen soll ebenfalls auftreten!

2. und 3.7., CSD am See, Strandbad Grünau, Sportpromenade 9, strandbadgruenau.de/csd-am-see