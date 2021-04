CSD Berlin: Das Datum steht fest!

× Erweitern Foto: Stefan Witt Videokombinat CSD Berlin

Foto: M. Rädel Nasser „Viele Jahre habe ich als Aktivist selbstbestimmt meine Geschichte erzählen können. Ich möchte Vorbild sein. Ich freue mich sehr, dass ich nun meine bekannte Demonstration aus dem Juni letzten Jahres mit dem Berliner CSD e.V. verbinden kann und erstmals als Aktivist, Mensch mit Migrationsgeschichte und Vorstand des Berliner CSD Vereins am 24. Juli an einem neuen Datum bündeln kann. Das bereitet mir Gänsehaut!“ Nasser El-Ahmad

Nun ist es raus, der 43. Christopher Street Day wird im Juli die Community vereinen und für Sichtbarkeit sorgen. Am 24. Juli.

In einer E-Mail an den Verlag verrät der CSD e.V.: „Berlins Ur-CSD wird als Fußmarsch am Samstag, den 24.7. stattfinden. Der Zeitpunkt ist 12 Uhr. Der Treffpunkt ist direkt am geschichtsträchtigen U-Bahnhof Nollendorfplatz. Die Demonstration startet gegen 13 Uhr. Wir hoffen, dass das pandemische Geschehen zum Ende des Monats Juli eine bessere Planungssicherheit ergibt. Nichtsdestotrotz möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass es dem Verein wichtig ist, das Versammlungsrecht wahrzunehmen. Wir möchten ebenso betonen, dieses Grundrecht auf eine Stufe mit dem Infektionsschutz zu stellen und spätestens 14 Tage vor dem geplanten Datum eine finale Einschätzung und Bewertung zu unternehmen. Wir werden uns, wie gewohnt, mit allen Behörden in enge Absprachen begeben und die notwendigen Schritte für die Einhaltung eines Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeiten. “

Foto: M. Rädel CSD Berlin, Einhorn

CSD-Motto + Forderungen Hier muss man noch etwas warten und die Community tätig werden. Das Motto sowie die Forderungen des Berliner CSD e.V. erfolgen basisdemokratisch über Vorschläge von den Vereinsmitgliedern und aktiven Menschen innerhalb als auch außerhalb der Community. Der Verein will in der kommenden Woche offiziell dazu aufrufen. Mitmachen!

„Gemeinsam auf die Straße gehen! Das war, ist und bleibt unser Wunsch als Vorstand und Verein. Wunschkonstellationen – am gleichen Tag gemeinsam mit anderen CSD Projekten auf die Straße zu gehen – gelangen nicht. Es kann jedoch nie genügend Sichtbarkeit geben.“ Vorstand Berliner CSD e.V.

