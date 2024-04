CSD in Potsdam

× Erweitern Foto: M. Rädel St. Nikolai Kirche, Potsdam

Brandenburg hat ein rechtes Problem, das ist nicht zu leugnen. Umso wichtiger sind daher Demonstrationen wie diese, die für eine bunte und weltoffene Gesellschaft, für Frieden, Queerness und Nächstenliebe eintreten.

Mitten im Frühlings-Wonnemonat Mai will die schmucke Preußenstadt ihren CSD feiern. Seit Jahrzehnten gedenkt die Szene mit ihren CSD-Paraden und Straßenfesten (fast) weltweit den Aufständen und Demonstrationen auf der Christopher Street 1969 in New York.

Nachdem sich damals mutige Queers in der Szene-Bar „Stonewall Inn“ tagelang aus Protest gegen andauernde Polizeirazzien verschanzt hatten, ging alles los, was wir heute feiern. Einer der ersten CSDs ist dieses Jahr der in Potsdam am Start, um für Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community zu sorgen. Eingebettet ist die Demonstration in bunte und diverse Veranstaltungen, etwa dem „Queensday“. Start der Demo soll am 11. Mai um 12 Uhr am Landtag Brandenburg sein, alle Informationen bekommst du hier: csd-potsdam.de