Deine blu für November und Dezember

× Erweitern Foto: Patrick Mettraux Rica Shay ziert unser neues Cover

Foto: andersamen.de Anders Amen Anders Amen sind auch mit dabei

blu, Rica Shay, Patrick Mettraux Besonders stolz sind wir auf die Interviews mit Kylie, Sam Smith und Lukas Sauer

Liebe Queers,

nun ist er bald da, der Winter. Draußen wird es kälter und die Corona-Sorgen werden für viele noch viel größer. Was, wenn der Arbeitgeber, der Klub, geschlossen bleibt, da sich kein saferes Hygienekonzept umsetzen lässt?

Die queere Community hat allen Grund, um ihre Safe Places zu fürchten. Also unterstützt, wie ihr könnt: spendet, kauft, tut Gutes.

Sorgenfreier wirst du auf jeden Fall werden, wenn du dieses Magazin liest, haben wir doch das Erhellendste aus den Bereichen Musik, Style, Buch und auch Wellness für dich zusammengetragen. Und jede Menge Promis interviewt! Bleibt gesund und wascht euch die Hände ...

„Horcht man einmal in die Gründerszene, dann ist es die Existenzangst, das Angstgefühl, das den Gründern am meisten zu schaffen macht, sie sogar in Depressionen treiben kann bis hin zum Selbstmord. Wir wollen etwas mit unseren Produkten, also unseren Kollektionen und unseren Kosmetikartikeln, verändern und eine wichtige gesellschaftliche Entwicklung mitgestalten und vorantreiben. Das können wir nur, wenn wir existieren und wenn man uns eine Chance gibt zu wachsen“, ein Auszug aus unserem Interview mit MIZE FASHION aus der neuen blu (zu finden in der Rubrik STYLE).

Viel Spaß beim Lesen! epaper.blu.fm

× Erweitern Bild: Tom of Finland Prall drin im Heft: die Kunst von Tom of Finland