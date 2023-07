Demo vor der Russischen Botschaft

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse Dragqueen Amy Strong machte schon oft deutlich, was sie von Putin hält

Gesicht und Haltung zeigen, Berlin! Für eine diverse und freie Welt, für die LGBTIQ*-Community! Gegen Repressalien und Transphobie.

Um 15 Uhr soll heute vor der Russischen Botschaft (Unter den Linden 63 – 65) demonstriert werden. Gegen die transphoben Gesetze Russlands, die gegen Menschenrechte verstoßen und trans* Leben unmöglich machen und gefährden.

Via E-Mail meldete sich die gemeinnützige Organisation für die russischsprachige LGBTIQ*-Szene in Deutschland Quarteera bei uns, denn heute soll „das russische Staatsparlament eine Sitzung abhalten, um ein Gesetz zu verabschieden, das Transpersonen die Transition verbietet“, so Quarteera. Daher soll heute dagegen demonstriert werden! Geplant ist ab 15 Uhr „eine Demo zur Unterstützung der Trans-Gemeinschaft in Russland und gegen diese Gesetze“ mit Redebeiträgen und hoffentlich vielen, vielen Regenbogenflaggen!

Über Quarteera: Unterstützt wird der Verein durch das Auswärtige Amt und die Bundeszentrale für politische Bildung, Quarteera arbeitet zudem mit dem Verband russischsprachiger Eltern (BVRE e. V.) und der Akademie Waldschlösschen zusammen. t.me/quarteera